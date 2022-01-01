Расторгуев с плохой стрельбой занял 22 место на масс-старте

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в воскресенье в финском Контиолахти занял 22 место в масс-старте на 15 км седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем соревнований неожиданно стал австриец Юлиан Эберхард с результатом 38 минут 4,8 секунды.



Второе место занял француз Мартен Фуркад. Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место.

Латвиец Андрей Расторгуев, ранее в Контиолахти занявший второе место в спринте, в масс-старте на первой стрельбе допустил два промаха и оказался среди аутсайдеров.

Спортсмен пять раз заглядывал на штрафные круге и пришел к финушу 22-м.