В Австралии футбольным фанатам хотят предоставить безопасную пиротехнику

Федерация футбола Австралии планирует предоставить группам активных болельщиков легальную пиротехнику и безопасные дымовые машины, чтобы постараться наладить отношения с фанатами.

Австралийские футбольные чиновники по-прежнему хотят запретить файеры на территории стадионов, но считают нужным помочь болельщикам получить доступ к безопасной пиротехнике, чтобы ее можно было использовать более ответственно.

Босс A-лиги Грег О'Рурк ведет переговоры по этому вопросу с властями.

«Безопасные файеры - не панацея, но это один из шагов к тому, чтобы сделать матчи ярче,

- цитирует О'Рурка ESPN. - Понятно, что нам нужно наладить отношения между клубами и фанатами, и мы хотим участвовать в этом с любой из тех групп болельщиков, которые хотят сделать шаг навстречу».

В начале марта А-лига, в которой играют десять команд, сняла три очка с клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» за использование болельщиками пиротехники во время дерби с ФК «Сидней» 25 февраля.





