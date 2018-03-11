Вооруженный российский бизнесмен прервал футбольный матч в Греции

Бизнесмен выбежал на поле после того, как на 90-й минуте встречи между лидерами чемпионата ПАОК и АЕК судья Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, увидев офсайд. При этом Саввиди периодически хватался за рукоять пистолета, торчащего из поясной кобуры, и кричал в адрес судьи «Ты — труп». Полицейские сумели оттащить его от арбитра.

Η στιγμή της εισβολής του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο και όσα ακολούθησαν μετά την ακύρωση του γκολ της ομάδας του από τον διαιτητή Κομίνη στο 90' του αγώνα με την ΑΕΚ.#aekfcseason2017_18 #paokaek #aekfcteam2017_18 #aekfamily pic.twitter.com/ZJm4nIVlLo— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 11, 2018

Футболисты АЕК предпочли покинуть поле, заявив, что не собираются продолжать игру в условиях террора, матч не был доигран.

Решение по этому инциденту будет принято позже.

АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК отстает на два очка.