Остапенко в Индиан-Уэллсе остановилась на третьем круге

Лидер среди Латвийских теннисисток Алена Остапенко в ночь на понедельник (по латвийскому времени) пережила поражение в матче третьего круга престижного теннисного турнира WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. Со счетом 3-6, 3-6 она признала превосходство хорватки Петры Мартич. Соревнования продолжает другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова.

Матч продлился один час и 19 минут. За то, что пробилась в третий круг, Алена заработала 65 рейтинговых очков и премию в 47 170 долларов.

На этих соревнованиях Остапенко участвовала под шестым номером, эту позицию она занимает и в мировом ранге.

До сих пор Остапенко и Мартич в профессиональных матчах не встречались.

Остапенко в Индиан-Уэллсе играла во второй раз за карьеру, в прошлом году спортсменка одержала там одну победу и потерпела поражение во втором круге.

Пока что этот сезон не был очень успешным для Алены - только два раза она победила теннисисток из первой сотни ранга. В первом турнире этого года Grand Slam на открытом чемпионате в Австралии она дошла до третьего круга, а потом достигла четвертьфинала в Premier турнире WTA в Санкт-Петербурге. Латвийская теннисистка в этом сезоне четыре раза терпела поражение в своих первых матчах турнира, а в Индиан-Уэллсе, наконец, прервала серию из трех поражений.

В этом сезоне Алена в турнирах WTA одержала 4 победы и пока что самой сильной противницей была швейцарка Белинда Бенчич, а также россиянка Вера Звонарева.