Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Как информирует пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два года и начнет действовать после завершения сезона-2017/18.
Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб. Владельцем команды из Арнема является отечественный бизнесмен Александр Чигиринский, а в наблюдательный совет входит его соотечественник Валерий Ойф.
46-летний специалист сменит на этом посту голландца Хэнка Фрейзера, с которым клуб впервые завоевал Кубок страны.
Тот доработает до конца сезона, после чего перейдет в другую команду. «Витесс» после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Nieuws: Leonid Slutskiy wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van #Vitesse https://t.co/Qkt2Cioit8 pic.twitter.com/Eb7IH9HLg8— Vitesse (@MijnVitesse) March 12, 2018
Предыдущим местом работы Слуцкого был клуб второго по силе английского дивизиона «Халл Сити», который он возглавил в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии.
В декабре того же года из-за неудовлетворительных результатов стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.