Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Как информирует пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два года и начнет действовать после завершения сезона-2017/18.

Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб. Владельцем команды из Арнема является отечественный бизнесмен Александр Чигиринский, а в наблюдательный совет входит его соотечественник Валерий Ойф.

46-летний специалист сменит на этом посту голландца Хэнка Фрейзера, с которым клуб впервые завоевал Кубок страны.

Тот доработает до конца сезона, после чего перейдет в другую команду. «Витесс» после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Предыдущим местом работы Слуцкого был клуб второго по силе английского дивизиона «Халл Сити», который он возглавил в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии.

В декабре того же года из-за неудовлетворительных результатов стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.





