Моуринью увидел в очередном оппоненте худшего тренера в истории

Тренеры вступили в заочную перепалку из-за нападающего Маркуса Рэшфорда. По мнению Де Бура, Моуринью не дает 20-летнему форварду прогрессировать, не ставя его в основной состав.

«Я тут прочитал, что сказал худший тренер в истории Премьер-лиги — Франк Де Бур. Он не знает, что хорошо для Рэшфорда. У нападающего есть тренер, для которого самая важная вещь — побеждать. Если бы Маркуса тренировал Франк, то он бы научился только проигрывать», — заявил португалец.

Ведомый Моуринью «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. «Кристал Пэлас» расположился на 18-й строчке.

В январе у Моуринью возник конфликт с тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянец назвал своего оппонента человечишкой в ответ на сравнение с клоуном из-за своего поведения во время матчей. Португалец же отметил, что для него «забавно наблюдать, как твои оппоненты начинают вести себя как жертвы, хотя ими не являются».