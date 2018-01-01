На чемпионат мира по футболу в России уже продано более 1,3 миллиона билетов

На матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который впервые в истории пройдет в России летом нынешнего года, продано в общей сложности уже один миллион 303 тысячи 616 билетов. Об этом перед стартом очередного этапа продаж информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«За 94 дня до старта чемпионата мира мы остаемся очень довольны результатом продаж билетов, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Огромный спрос как со стороны местных, так и болельщиков со всего мира говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире».

По итогам первого этапа продаж, который завершился 28 ноября, было распределено 742 760 билетов.

Второй этап продаж билетов стартовал 5 декабря и продлится до 3 апреля. Он разделен на два периода - до 31 января болельщики могли подавать заявки на приобретение билетов, однако это не гарантировало их получение. Если количество заявок превышало число доступных мест, то билеты распределялись посредством жеребьевки.

В ходе первого периода второго этапа продаж было реализовано 568 448 билетов. Больше всего билетов - 197 832 - досталось российским болельщикам. На втором месте по этому показателю болельщики из Колумбии (33 048), на третьем - Бразилии (24 656). Также в десятку лидеров вошли Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).





