Пукитис больше не будет выступать за Латвию; он принял предложение другой страны

Участник двух Олимпиад шорт-трекист Роберто Пукитис сообщил в понедельник (12 марта), что больше не будет выступать за Латвию на международных соревнованиях, так как принял предложение представлять другую страну.

«После тяжелых раздумий решил, что дистанция 1000 метров была последней, на которой я выступал под флагом Латвии. Спасибо Латвии за все. Впереди новые вызовы», — написал Роберто Пукитис на своей странице Facebook.

Роберто Пукитис добавил, что ему поступили предложения от двух стран, одна из них — Италия, а другую не назвал. Окончательное решение он примет в апреле, но своей позиции сменить спортивное гражданство латвийский шорт-трекист уже не изменит.