Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону в сезоне 2018/19 пройдет в Сигулде, сообщила Международная федерация бобслея и скелетона. Латвия впервые примет совместный этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

Как сообщалось ранее, из-за конструкции трассы в Сигулде не могут проходить соревнования бобслеистов в четверках. Поэтому в декабре в Латвии пройдут два этапа в двойках, а на следующем этапе в Винтерберге (Германия) бобслеисты разыграют два комплекта наград в четверках.

После Винтерберга бобслеисты и скелетонисты будут соревноваться еще на двух трассах — в Альтенберге (Германия) и Кенегзее (Германия). Затем спорсмены переедут в Иглс (Австрия), а оттуда — в Санкт-Мориц (Швейцария). Два заключительных этапа пройдут за океаном — в Лейк-Плэсиде (США) и Калгари (Канада).