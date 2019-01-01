Скандал: Пукитис прокомментировал, почему меняет флаг

Участник двух Олимпиад латвийский шорт-трекист Роберто Пукитис прокомментировал свое решение сменить страну, за которую он будет выступать в будущем. Агентству ЛЕТА спортсмен сообщил, что такое решение принял из-за отношения, а не из-за денег. «Несколько месяцев я надеялся, что что-нибудь изменится. В этом году я показал хорошие результаты, но ничего не меняется, поэтому я принял такое решение,» сказал Пукитис.

Спортсмен отметил, что у него конфликт с президентом Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдоном Врублевским, а также с латвийским тренером по шорт-треку Эвитой Криеване.

Терпение Пукитиса лопнуло после того, как его не включили в команду по эстафете на Чемпионате Европы, а также не выставили на трех обещанных дистанциях в Пхенчхане. Незадолго до упомянутых соревнований в телефонном разговоре глава ЛОК Врублевский спортсмену старт везде обещал, сказал Роберто.

Тренер Криеване ответила, что в эстафету Пукитис не был включен, так как не раскатался с партнерами по команде. А в Олимпийских играх не стартовал во всех трех дистанциях, потому что получил допуск только к одной. Правда, был найден компромисс и вместе с Робертом Звейниексом Роберто Пукитис стартовал в двух дисциплинах.

«На Чемпионате Европе я занял третье место на дистанции 1000 метров, и на других дистанциях я опередил Звейниекса. Сказал, что участвовать должен лучший. Кажется, произошли какие-то разговоры с Эвитой или другими, в результате которых меня не допустили на 500 метров. Это ненормально - каждый день менять мысли,» прокомментировал ситуацию Пукитис.

Выбрав представлять другую страну, Пукитис несколько раз акцентировал уважение к нему как к человеку.

Из-за смены подданства, следующий сезон для Пукитиса будет только в сентябре 2019 года. До тех пор спортсмен сможет участвовать только в маленьких матчах.

Одна из потенциальных стран - претендентов на Пукитиса - Италия. Вторую страну спортсмен не назвал. Он отклонил прозвучавшее мнение, что это могла бы быть Франция.

Сейчас спортсмен находится в Латвии и на ажиотаж вокруг своей личности не обращает внимания.

Напомним, в Пхенчхане Роберто Пукитис занял 11 место в забегах на 1000 и 1500 метров, а Робертс Звейниекс 10 место в 500 метрах и 15 место в дистанции на 1000 метров.