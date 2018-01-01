FIFA извинилась за проблемы с продажей билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) от имени организатора чемпионата мира - 2018 в России принесла извинения болельщикам, у которых возникли проблемы при покупке билетов на матчи этого турнира.

13 марта в 12:00 по московскому времени стартовал второй период второго этапа продаж билетов в порядке живой очереди на сайте ФИФА. Многие болельщики жаловались на то, что не имели возможности приобрести билеты в течение нескольких часов, ожидая своей очереди.

«Приносим извинения тем, у кого возникли трудности с покупкой билетов. Мы отметили многочисленные сообщения и полностью понимаем ваше разочарование. Мы были проинформированы о том, что проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, получающих доступ к билетной платформе. Благодарим вас за ваше терпение», - говорится в заявлении на официальной странице турнира в Twitter.

Второй период второго этапа продаж продлится до 3 апреля. Во время первого периода было распределено 568 448 билетов. По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.