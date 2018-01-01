Российская фигуристка Медведева пропустит ЧМ-2018

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018, дважды чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева вынужденно пропустит Чемпионат мира в Милане. В России поддержали решение спортсменки отказаться от участия в первенстве.

Это решение 18-летняя фигуристка приняла после проведенного медицинского обследования, выявившего изменения в стопе после травмы. Теперь, чтобы избежать операции, Медведевой нужно исключить специфические физнагрузки.

До этого спортсменке пришлось пропустить Финал Гран-при и Чемпионат России.

Решение фигуристки поддержал президент ФФККР Александр Горшков. Он подчеркнул, что для Медведевой важно полностью восстановиться и продолжить свою карьеру. Он напомнил, что у спортсменки не было времени для полноценного восстановления, а сейчас наконец-то появилась возможность, которой нужно воспользоваться для подготовки к следующему сезону.

В аналогичном ключе высказался и хореограф Илья Авербух. Он назвал ожидаемыми рекомендации врачей о пропуске Евгенией Чемпионата мира.

В свою очередь, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отметила, что отсутствие соревновательной практики поможет фигуристке обогатить свои программы технически, пишет РИА Новости.