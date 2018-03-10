Месяц после травмы. Когда Порзиньгис вернется в строй?

Баскетбольная звезда из Латвии, игрок клуба НБА New York Knicks Кристап Порзиньгис, получив разрыв передней крестообразной связки левого колена, был в шоке от серьезности травмы и не мог поверить, что это произошло именно с ним.

Напомним, травма произошла 7 февраля во время игры и вывела спортсмена из строя примерно на 10 месяцев. Была проведена операция и сейчас идет восстановительный процесс.

«Прошло 4 недели с момента травмы и я настроен положительно. Делаю все, чтобы с каждым днем прогрессировать,» сообщил Порзиньгис СМИ.

Спортсмен поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Он получил огромное количество положительных писем в социальных сетях, что дает мотивацию продолжать работать и становиться лучше.

A post shared by Kristaps Porzingis (@kporzee) on Mar 9, 2018 at 6:47pm PST

Он также отметил, что испытал шок от серьезности травмы. «Я не мог поверить, что это произошло со мной. Спустя 30 секунд я спросил сам себя – что теперь делать? Это было неожиданно, но я понял, что обратной дороги нет и стоит работать дальше с положительными мыслями,» рассказал баскетболист из Латвии.

Сейчас 22-летний лиепайчанин сказал, что никуда не торопиться и весь процесс реабилитации подчинен его самочувствию.

«Не знаю, сколько времени потребуется для восстановления, но я использую это время максимально эффективно, чтобы вернуться лучше и умнее. Нелегко смотреть игры Knicks, хочется быть на поле, особенно при той ситуации, которая сложилась,» сказал Порзиньгис.

Без баскетболиста из Латвии у Knicks игра не идет. Команда потерпела уже девять поражений подряд, и с момента травмы Порзиньгиса проиграла 12 игр из 13.

Knicks с 24 победами в 68 матчах в Восточной конференции находится на 11 месте и в ближайшее время потеряет шансы на выход в плей-офф.

Порзиньгис по-прежнему самый результативный игрок команды, приносящий в среднем 22,7 очков за матч.