Корейских олимпийцев пожизненно отстранили за сексуальные домогательства

Спортсмены напали на партнерш по сборной после того, как те отказались с ними выпить. Пострадавшие обратились в полицию, которая проводит собственное расследование, говорится в сообщении.

Федерация фристайла Южной Кореи объявила о пожизненной дисквалификации спортсменов Чхве Дже У и Ким Чи Хена после обвинения их в сексуальных домогательствах к фристайлисткам сборной. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает AP.

Отмечено, что инцидент произошел во время этапа Кубка мира в Японии. Соревнования состоялись в течение 3 - 4 марта, после чего стало известно о домогательствах со стороны фристайлистов к партнершам по сборной.

По данным источника агентства в Федерации фристайла Южной Кореи, спортсмены напали на девушек после того, как те отказались с ними выпить. Слова девушек подтвердили другие спортсмены и тренеры сборной Южной Кореи. Пострадавшие, чьи имена не называются, обратились в полицию, которая проводит собственное расследование.

Отмечается, что Чхве Дже У и Ким Чи Хен могут подать апелляцию в Национальный олимпийский комитет в течение недели и обжаловать свою дисквалификацию.

Как сообщается, оба спортсмена выступили на Олимпиаде в Пхенчхане в феврале. Чхве Дже У вышел в финал в могуле, однако провалил вторую попытку, а Ким Чи Хен вылетел после квалификации.