Четверг, 15 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Корейских олимпийцев пожизненно отстранили за сексуальные домогательства

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Спортсмены напали на партнерш по сборной после того, как те отказались с ними выпить. Пострадавшие обратились в полицию, которая проводит собственное расследование, говорится в сообщении.

Федерация фристайла Южной Кореи объявила о пожизненной дисквалификации спортсменов Чхве Дже У и Ким Чи Хена после обвинения их в сексуальных домогательствах к фристайлисткам сборной. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает AP.

Отмечено, что инцидент произошел во время этапа Кубка мира в Японии. Соревнования состоялись в течение 3 - 4 марта, после чего стало известно о домогательствах со стороны фристайлистов к партнершам по сборной.

По данным источника агентства в Федерации фристайла Южной Кореи, спортсмены напали на девушек после того, как те отказались с ними выпить. Слова девушек подтвердили другие спортсмены и тренеры сборной Южной Кореи. Пострадавшие, чьи имена не называются, обратились в полицию, которая проводит собственное расследование.

Отмечается, что Чхве Дже У и Ким Чи Хен могут подать апелляцию в Национальный олимпийский комитет в течение недели и обжаловать свою дисквалификацию.

Как сообщается, оба спортсмена выступили на Олимпиаде в Пхенчхане в феврале. Чхве Дже У вышел в финал в могуле, однако провалил вторую попытку, а Ким Чи Хен вылетел после квалификации.

0 Комментарии