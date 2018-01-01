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Два участника Игр-2018 пожизненно дисквалифицированы за домогательства

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/LETA

Отлучением от спорта закончились похождения на этапе Кубка мира в Японии двух южнокорейских спортсменов, которые после неудачно проведенных соревнований в могуле искaли утешения и ласки у напарниц по сборной.

Южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен, принимавшие участие в соревнованиях по могулу на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, пожизненно дисквалифицированы за сексуальные домогательства к партнёршам по команде на этапе Кубка мира в Японии, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию лыжных видов спорта Южной Кореи.

Девушки обратились в полицию с требованием провести расследование.

Дисквалификация вступила в силу 12 марта.

Чхве Джэу дошёл до финала на Олимпиаде, но не смог завершить вторую попытку. Ким Джихен выбыл на этапе квалификации.

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