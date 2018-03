Остапенко встретила легенду бокса Майка Тайсона

В то же время Оспенко опубликовала в социальной сети снимок, на котором она вместе со знаменитым боксером Майком Тайсоном. 51-летний спортсмен в свое время провел 58 боев, из которых 50 завершились его победой, причем в 44 случаях это был нокаут.

Хотя турнир в Индиан-Уэллсе завершился не так, как хотелось, у Остапенко сохраняются шансы на следующей неделе достичь нового в своей карьере и истории латвийского тенниса рекорда, поднявшись в мировом ранге с 6 на 5-ю позицию. Это удастся, если американка Винус Уильямс не станет чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе.

В одной восьмой финала она обыграла латвийскую теннисистку Анаставию Севастову, и сейчас уже дошла до полуфинала турнира, где в субботу выиграет против Дарьи Касаткиной из России.

First ever boxing session today, had so much fun and enjoyed it a lot 💪🥊☺️

I’m huge fan of Mairis and good luck in next fight Champ! @BriedisMairis pic.twitter.com/bXt11iW93C— Jelena Ostapenko (@JelenaOstapenk8) February 26, 2018