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У Абрамовича могут конфисковать «Челси»

rus.postimees.ee
«Челси» в пятый раз стал чемпионом Англии | Фото: AP/Scanpix

Владелец «Челси» Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Как утверждает The Times, британские власти готовят аналог «списка Магнитского» – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и «Челси».

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