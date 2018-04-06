Объявлены первые кандидаты сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею

Сборная Латвии по хоккею в понедельник, 19 марта, в ледовом холле Volvo начнет подготовку к чемпионату мира 2018, который пройдет в этом году в Дании.

В числе кандидатов — 23 хоккеиста: 2 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих.

Больше всего — 9 человек — представляют молодежную команду «Рига». Также стоит отметить, что после окончания сезона из Северной Америки в Латвию прибыли и три игрока Национальной ассоциации студенческого спорта.

Вратари: Никлав Рауза и Антон Наумов (оба ХК «Рига»).

Защитники: Паул Сварс, Ренгар Карклс , Роберт Калькис, Арвилс Бергманис (все ХК «Рига»), Роберт Мамчиц (ХК «Liepāja/Optibet»), Эрик Шевченко («Ценг Тоу» Цзилинь, КНР), Максим Пономаренко («Lorenskog», Норвегия) и Гвидо Янсонс («Arizona State University», США).

Нападающие: Оскаар Батня, Эмил Гегерис, Френк Разгалс (все «Динамо» Рига), Даниэль Берзиньш, Артур Хомяков, Ральф Вятер (все ХК «Рига»), Эрик Жохов («Kunlun Junior», Россия), Эгил Калнс, Бруно Забис (оба «Liepāja/Optibet»), Рихард Мелналкснис («Langnau U20», Швейцария), Роман Семенов («Mariestad BoIS», Швеция), Филипп Бунцис («Arizona State University», США) и Эдуард Тралмакс («University of Maine», США).

В течение ближайшей недели список кандидатов дополнится новыми игроками. Ротация хоккеистов будет вестись до начала ЧМ.

Тренеру сборной Бобу Хартли будут ассистировать Жак Клутье, Гирт Анкипанс и Артис Аболс.

Первые проверочные игры пройдут 6 и 7 апреля. Всего у Латвии запланировано 9 проверочных встреч.

На ЧМ Латвия будет играть в одной команде с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Данией и Южной Кореей. Четыре лучшие команды попадут в четвертьфинал.

В прошлом году сборная Латвии под управлением Боба Хартли заняла 10-е место, что стало лучшим результатом с 2012 года.

График проверочных игр сборной Латвии

06.04.2018. Норвегия - Латвия (Норвегия)

07.04.2018. Норвегия - Латвия (Норвегия)

11.04.2018. Латвия - Финляндия (Латвия)

12.04.2018. Латвия - Финляндия (Латвия)

20.04.2018. Словакия - Латвия (Словакия)

21.04.2018. Словакия - Латвия (Словакия)

27.04.2018. Латвия - Швейцария (Латвия)

28.04.2018. Латвия - Швейцария (Латвия)

01.05.2018. Латвия - Канада (Латвия)