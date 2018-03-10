Бриедис проинформирует о следующем поединке: смотрите трансляцию TVNET

Титулованный латвийский боксер Майрис Бриедис сегодня расскажет о своем следующем поединке. Пресс-конференция начнется в 12 часов.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 января, Майрис Бредис в рамках полуфинала Мировой суперсерии бокса в «Арена Рига» уступил по очкам украинскому боксеру Александру Усику. 12-раундовый поединок выдался действительно захватывающим - при переполненных трибунах боксеры показали бой, достойный финала серии.

Как мы уже сообщали, прежний тренер боксера Сандис Клеинс больше не является тренером Майриса на полное время, но в команде остается. Сейчас в Латвии с Бриедисом работает специалист с Украины.

«Я принял решение, что еще три — четыре года буду профессионально боксировать, поэтому необходимо просто идти вперед в новой ситуации,» сказал Бриедис.

На данный момент в послужном боксерском списке Бриедиса 23 победы и 1 проигрыш.