Бриедис рассказал, когда состоится следующий поединок

Он состоится в мае в рамках турнира Всемирной боксёрской суперсерии. Противник Бриедиса будет известен в ближайшее время.

Известно, что в финале украинец Олександр Усик встретится с россиянином Муратом Гасиевым. Эта борьба пройдет в Саудовской Аравии.

«У меня фантастические новости для Латвии. Мы снова в шоу мирового уровня, - отметил Бриедис - Я готов тренироваться и мы уже это делаем. Исправляем ошибки и становимся сильнее. Могу на что процентов сказать, что продолжу заниматься боксом в ближайшие 3 года».

«В Риге недавно прошел великолепный полуфинал суперсерии. Майрис в финале будет как резервист и примет участие в мировом шоу. Это будет хорошая возможность вернуться в элиту бокса. В ближайшие 2-3 недели противник Майриса будет известен», - сообщил организатор турнира, немецкий промоутер Калле Зауэрланд

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 января, Майрис Бредис в рамках полуфинала Мировой суперсерии бокса в «Арена Рига» уступил по очкам украинскому боксеру Александру Усику. 12-раундовый поединок выдался действительно захватывающим - при переполненных трибунах боксеры показали бой, достойный финала серии.

Как мы уже сообщали, прежний тренер боксера Сандис Клеинс больше не является тренером Майриса на полное время, но в команде остается. Сейчас в Латвии с Бриедисом работает специалист с Украины.

«Я принял решение, что еще три — четыре года буду профессионально боксировать, поэтому необходимо просто идти вперед в новой ситуации,» сказал Бриедис.

На данный момент в послужном боксерском списке Бриедиса 23 победы и 1 проигрыш.