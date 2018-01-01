Информатор Родченков принялся разоблачать организаторов и участников Олимпиады-1980

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне являющийся информатором WADA, заявил о системе подмены допинг-проб на летних Олимпийских играх 1980 года, которые принимала Москва. Об этом профессор рассказал через своего адвоката Джима Уолдена.

По словам Родченкова, который явно получает удовольствие от внимания СМИ к своей персоне, главными исполнителями махинационной схемы на соревнованиях были на тот момент руководитель Московской антидопинговой лаборатории и член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета Виталий Семенов, начальник Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Анатолий Коврижных, а также его заместитель Геннадий Марков.

Он также отметил, что система подмены положительных проб работала по схожему с сочинской Олимпиадой принципу -

сотрудники отечественных спецслужб якобы меняли «грязные» контейнеры на «чистые».

«В начале 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон, - передает слова Родченкова PlayTheGame. - Многие спортсмены использовали эти и другие вещества. Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые».

Недавно американский фильм «Икар», главным героем которого стал Родченков, выиграл «Оскара» в номинации «Лучшая документальная лента».

Напомним, в результате длительных допинговых разбирательств, которые спровоцировал Родченков, сборная России выступила на Играх-2018 в Пхенчхане в усеченном составе и под нейтральным флагом, выиграв лишь две золотые медали благодаря фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной команде.