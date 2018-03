Столетние легкоатлеты установили два рекорда в спринтe

100-летний Орвилл Роджерс, который 30 лет был авиапилотом, преодолел дистанцию 60 метров за 19,13 секунды. Орвилл не сумел в числе первых пересечь финишную черту, так как его соперники были значительно моложе его. Впрочем, это не помешало ему стать рекордсменом.

100-year-old Orville Rogers running a 19.13 60m like a boss! Even used the blocks! pic.twitter.com/BHyYkasR1L — Travis Miller (@TravisMillerFlo) 17 марта 2018 г.

Аналогичная история произошла и в забеге у женщин. 102-летняя Джулия Хоукинс, родившаяся во время Первой мировой войны, пробежала те же 60 метров за 24,79 секунды. Она стала последней в забеге, но получила в итоге больше всех поздравлений и аплодисментов болельщиков.

Way to go, Julia! Watch 102-year-old Julia "Hurricane" Hawkins set a new 🌎record in the women's 100+ 60m in 24.79 🔥🔥🔥! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/WbPG0VW25O— USATF (@usatf) 17 марта 2018 г.