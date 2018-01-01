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Столетние легкоатлеты установили два рекорда в спринтe

NEWSru.com
Иллюстративное фото | Фото: JOSE SENA GOULAO / LUSA

На чемпионате США по легкой атлетике, где соревновались возрастные, но энергичные спортсмены, было установлены два рекорда для участников, которые перешагнули вековой рубеж.

100-летний Орвилл Роджерс, который 30 лет был авиапилотом, преодолел дистанцию 60 метров за 19,13 секунды. Орвилл не сумел в числе первых пересечь финишную черту, так как его соперники были значительно моложе его. Впрочем, это не помешало ему стать рекордсменом.

Аналогичная история произошла и в забеге у женщин. 102-летняя Джулия Хоукинс, родившаяся во время Первой мировой войны, пробежала те же 60 метров за 24,79 секунды. Она стала последней в забеге, но получила в итоге больше всех поздравлений и аплодисментов болельщиков.

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