Бразилец Неймар хочет зарабатывать больше миллиона евро в неделю

На прошлой неделе президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи летал в Бразилии на переговоры с Неймаром. Футболист ожидаемо отреагировал на попытки удержать его во Франции, потребовав увеличения зарплаты.

Бразилец хочет получать примерно 1,1 млн евро в неделю, утверждает The Times. Если столичный клуб удовлетворит требования Неймара, он хоть в чем-то обойдет Лионеля Месси.

В год форвард парижан будет получать почти 60 млн евро, в то время как пятикратный обладатель «Золотого мяча» ограничивается только 50 миллионами.

В настоящий момент Неймар на родине восстанавливается от травмы плюсневой кости. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что футболист не хочет возвращаться в Париж, а его отец ведет переговоры с «Реалом».

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом за 222 млн евро. Сейчас он зарабатывает 750 тысяч евро в неделю. В 30 официальных матчах бразилец забил 29 мячей, но лидером бомбардирской гонки чемпионата Франции он не является: на первом месте располагается его одноклубник Эдинсон Кавани (26 голов).