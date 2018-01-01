В Пхенчхане торжественно закрылись Паралимпийские игры

В Пхёнчхане завершилась торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр — 2018. Игры были официально объявлены закрытыми, паралимпийский огонь был потушен, а флаг Международного паралимпийского комитета торжественно передали делегации Пекина, где пройдёт Паралимпиада в 2022 году.

В соревнованиях приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Всего было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Сильнейшими на этой Паралимпиаде стали атлеты из США, завоевавшие 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. На втором месте с восемью золотыми медалями стали нейтральные спортсмены, представляющие Россию, а третье место заняли канадцы.