Мэйуэзер станет бойцом MMA 12

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает TMZ.

«На все нужно время. Мы подали заявку на получение лицензии и надеемся, что я смогу участвовать в боях MMA», — заявил Мэйуэзер. Боксер не назвал точные сроки, но отметил, что это произойдет в ближайшее время.

41-летний спортсмен также рассказал, что уже начал тренировки в MMA. Он добавил, что подготовка к боям по правилам смешанных единоборств может занять шесть-восемь месяцев.

В начале февраля Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств. Однако дата возможного боя не была обозначена.

В августе 2017-го между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся поединок по правилам бокса. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.