СМИ: Известный советский хоккеист покончил с собой из-за тяжелой болезни

Известный советский хоккеист Юрий Шаталов, участник легендарной Суперсерии со сборной Канады в 1972-м и 1974 годах, скончался накануне в возрасте 72 лет. Как передает телеграм-канал Mash, ветеран покончил жизнь самоубийством.

О кончине знаменитого спортсмена 20 марта сообщила пресс-служба ветеранского клуба «Легенды хоккея», цвета которого последние годы защищал Шаталов.

По сведениям Mash, Шаталов страдал от тяжелого хронического заболевания. После того как из-за болезни у него отказали ноги, бывший хоккеист потерял смысл жизни.

Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил. В следственном комитете пока не комментируют обстоятельства трагедии.

За свою спортивную карьеру Шаталов в составе сборной СССР становился чемпионом мира и Европы в 1974 году, участвовал в двух Суперсериях против канадцев.

На клубном уровне он выступал за ЦСКА и «Крылья Советов» и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забросив 32 шайбы. Является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

В последние годы Шаталов выступал в матчах для ветеранов за клуб «Легенды хоккея». Также он входил в правление Ночной хоккейной лиги.





