Допинг-офицер сорвал тренировку сборной России

Подопечные Станислава Черчесова 21 марта должны были начать тренировочные занятия на поле «Арены Химки» в 11:30 по московскому времени, однако занятия были перенесены по вине допинг-офицера.

Тот прибыл в расположение команды в 6:30 утра для взятия проб мочи и крови.

Учитывая то, что инспектор приехал один, процедура затянулась более чем на пять часов.

«Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. Отъезд на тренировку перенесен на более позднее время», - информирует официальный Twitter национальной команды.

В итоге команда выехала на тренировку в Химки только в полдень. При этом трех футболистов оставили в Новогорске в распоряжении допинг-офицера.

Cборная России на базе в Новогорске готовится к контрольному матчу с Бразилией, который состоится 23 марта в «Лужниках».





