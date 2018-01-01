Названа пятерка самых перспективных футболистов ЧМ-2018

Итальянский портал Sport Mediaset составил пятерку наиболее талантливых и перспективных молодых футболистов, которым по силам удивить болельщиков и громко заявить о себе на предстоящем чемпионате мира в России. В этот список вошел полузащитник московского ЦСКА Александр Головин.

К наиболее сильными сторонам этого центрального полузащитника эксперты издания относят прекрасное видение поля и работу с мячом, отмечая его гол в ворота «Лиона» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Трансферную стоимость Александра оценивают в 10 миллионов евро.

В список также попали Федерико Вальверде (сборная Уругвая, «Депортиво»), нападающий Димитри Оберлин (сборная Швейцарии, «Базель»), Онинье Ндиди Вильфред (сборная Нигерии, «Лестер Сити») и Ирвин Лосано (сборная Мексики, ПСВ).

Как отмечают итальянцы, для которых грядущий мундиаль из-за непопадания их сборной станет самым печальным за последние шестьдесят лет, главной российской звездой для хозяев ЧМ-2018 должен был стать Александр Кокорин. Однако из-за тяжелой травмы его шансы выступить на домашнем мундиале минимальны.