Генеральный менеджер «Торпедо»: не могу сказать, останется ли Даугавиньш в команде

Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Ян Голубовский изданию «Спорт-Экспресс» указал, что в будущем сезоне КХЛ в команде будут другие легионеры. Он также не знает, останется ли в рядах клуба форвард Каспар Даугавиньш.

Команда Петериса Скудры в этом сезоне широко использовала ротацию игроков. Голубовский отметил, что так продолжаться не может.

Один из легионеров, который точно останется в «Торпедо» - это Роберт Саболич. Всех остальных легионеров руководства клуба планирует сменить.

«Будем решать. Не могу сейчас ответить на этот вопрос», - заявил Голубовский, отвечая на вопрос о том, останется ли в команде Даугавиньш.

29-летний Даугавиньш в этом сезоне в 60 матчах забросил 11 шайб и сделал 18 результативных передач.