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Севастова вышла в третий круг престижного турнира в Майами

Русский TVNET
Анастасия Севастова | Фото: AFP/Scanpix

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в четверг на турнире серии «Premier» в Майами в матче второго круга со счетом 7:5, 6:4 обыграла француженку Ализу Корне.

За выход в третий круг Севастова заработала 65 рейтинговых очков и премию в размере 47 170 долларов. Примечательно, что в третий круг этого турнира она вышла впервые.

Следующей ее соперницей станет посеянная под 14-м номером американка Мэдисон Киз или белоруска Виктория Азаренко.

Отметим, что Севастова в международном рейтинге WTA занимает 17-е место, тогда как Корне расположилась на 38-й строчке.

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