Расторгуев занял четвертое место на этапе Кубка мира в Тюмени

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев на этапе Кубка мира, проходящем в Тюмени, занял четвертое место, не допустив ни одной ошибки в стрельбе. Победителем стал титулованный француз Мартен Фуркад.

Завоеванное латвийцем четвертое место - повтор его второго лучшего достижения на соревнованиях Кубка мира. Ранее он уже четыре раза оставался в шаге от пьедестала .

Кроме того, четвертое место - второй лучший результат Расторгуева на этапах Кубка мира в этом сезоне. Две недели назад на седьмом этапе он занял в спринте второе место и во второй раз в карьере поднялся на пьедестал.

Победителем этапа в Тюмени стал обладатель трех золотых медалей Пхенчхана француз Мартен Фурхад, который так же не допустил ошибок в стрельбе и на финише на 33,2 секунды обогнал своего соотечественника Симона Дестье.

Третье место занял швед Фредерик Линдстрем, который отстал от победителя на 33,5 секунды.

Расторгуев отстал от третьего места всего на 1,7 секунды, а лидеру уступил 35,2 секунды.

Остальные латвийские биатлонисты показали куда более плохие результаты - Александр Патриюк допустил в стрельбе три ошибки и занял 71 место, а Роберт Слотиньш промахнулся четыре раза и остался на 81 месте из 84 участников.

Отметим, что в общем зачете Расторгуев с 449 очками поднялся на 13-е место.