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«Йокерит» одолел ЦСКА в самом продолжительном матче в истории КХЛ

NEWSru.com
Фото: TASS/LETA

Финский «Йокерит» переиграл московский ЦСКА в гостевом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), побив рекорд лиги по продолжительности встречи.

Для выявления сильнейшего командам потребовалось пять овертаймов и 142 минуты 9 секунд чистого времени. Матч закончился в 0:33 ночи по латвийскому времени со счетом 2:1 в пользу визитеров.

Основное время завершилось вничью 1:1. На шайбу Брайана О'Нилла (03:51) армейцы ответили точным броском Кирилла Капризова (10:52). Автором победного гола на третьей минуте пятого овертайма стал Мика Ниеми.

Еще одно достижение в московском матче установил финский голкипер «Йокерита» Карри Ряме, отразивший рекордные для лиги 83 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 24 марта в Хельсинки.

Предыдущий рекорд КХЛ по продолжительности кубкового матча (126:14) был установлен 21 марта 2014 года пражским «Левом» и донецким «Донбассом» (3:4 4ОТ).

В другой четвертьфинальной паре на Западе петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл ярославский «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу действующего обладателя трофея.

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