Рижская дума решила наградить Харалда Силова и его тренера

Комитет Рижской думы по финансовым и административным делам поддержал предложение наградить латвийского конькобежца Харалда Силовса и его тренера Диану Ступеле денежной премией в размере 10,8 тыс. евро за достижения на XXIII Зимних Олимпийских играх.

Спортсмену планируется выделить премию в размере 7200 евро, его тренеру - 3600 евро. Деньги будут выделены из резервного фонда Рижской думы.

Как сообщалось, на Олимпиаде в Пхенчхане Силов занял 4-е место на 1500-метровой дистанции и 15-е место на 1000-метровой дистанции.