Шорт-трекист Роберто Пукитис может и остаться в Латвии

Шорт-трекист Роберто Пукитис, который чуть ранее заявил, что из-за отношения со стороны руководства сборной Латвии и спортивной жизни впредь будет стартовать под флагом другой страны, может и не пойти на этот шаг.

Несмотря на то, что спортсмен убедительно пояснил, что его решение окончательное, на этой неделе произошло позитивное для латвийского спорта событие – Пукитис после разговора с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта признал, что может и поменять свое мнение. Правда, для этого в латвийском шорт-треке должны произойти перемены.

«Я бы охотно остался, но, если сработаться не удастся, поеду туда, где смогу добиться лучших результатов. Я подумаю до следующего понедельника и тогда приму окончательное решение», – прокомментировал ситуацию Пукитис в ТВ-программе Sporta studija, подчеркнув, что тренер Эвита Криеване плохо относится к спортсменам сборной Латвии.

Он охотно тренировался бы со сборной, но ей необходим новый тренер, чтобы в команде не возникало ситуации, в которой одного спортсмена уважают больше другого.

Также он подтвердил, что хочет, чтобы в Латвии была сильная эстафетная команда и это, работая вместе, вполне возможно.

Председатель правления ассоциации Марика Нугуманова уже раньше рассказывала Вентас Балсс, что ассоциация попытается переубедить шорт-трекиста, поскольку ненормально, когда такой спортсмен бросает страну. После встречи на этой неделе она выразила уверенность в том, что ситуацию можно разрешить и спортсмену реально обеспечить нормальные условия для тренировок.