В Москве бразильцы разгромили российских футболистов

Встреча прошла 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 0:3. Все голы россияне пропустили во втором тайме. На 53-й минуте защитник Жоао Миранда забил первый мяч, спустя девять минут полузащитник Филиппе Коутиньо удвоил преимущество бразильцев, а окончательный счет установил хавбек Паулиньо.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира. 27 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией, также они проведут встречи с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).