Стартовую квалификацию нового сезона в «Формуле-1» выиграл Хэмилтон

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Австралии, проехав лучший круг за 1 минуту 21,164 секунды.

«Это был отличный круг, - приводит слова Льюиса Sky Sports. - Я всегда стремлюсь к совершенству, и этот круг был близок к этому. Удивило то, как быстры оказались пилоты «Феррари«. Во время лучшего круга я был в том же режиме, что и раньше, но смог правильно поработать с резиной и собрать круг воедино».

Второе время показал финн Кими Райкконен (1.21,828) из «Феррари», третье его партнер по команде - немец Себастьян Феттель (1.21,838). В третьем сегменте квалификации финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас врезался в ограждение, повредил машину и сошел с трассы.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1», не смог выйти во второй сегмент квалификации и стал 19-м (1.24,922). Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье.