Латвийский фигурист Денис Васильев занял 6-е место на чемпионате мира

Латвийский фигурист Денис Васильев в субботу занял высокое 6-е место на проходящем в Милане чемпионате мира по фигурному катанию.

18-летний фигурист из Даугавпилса в короткой программе в четверг набрал 84,25 балла и занимал 9-е место. В субботу за произвольную программу судьи дали ему 170,61 балла, это пятый лучший результат, и по сумме баллов Васильев занял 6-е место.

В феврале Васильев дебютировал на Олимпийских играх в Пхенчхане, где занял 19-е место. На чемпионате Европы в этом году он занял высокое 4-е место.