Медведева объявила о возвращении на лед с «пустым» номером

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что вскоре вернется на лед, приняв участие в шоу в Японии, которое состоится в конце марта. Об этом в субботу, 24 марта, передает ТАСС.

«В конце марта я улетаю на шоу в Японию. Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, на него будет интересно посмотреть», — сообщила спортсменка.

Медведева отметила, что ей запрещено катание с полной нагрузкой до 8 мая. Операция на больной ноге ей не требуется.

6 марта хореограф и бывший фигурист Илья Авербух заявил, что Медведеву беспокоит нога. Он допустил, что фигуристке может потребоваться хирургическое вмешательство.

5 марта в прессе появились слухи о том, что, возможно, Медведева уедет выступать за границей. Позже фигуристка опровергла эту информацию.

Медведева не сумела принять участие в чемпионате мира в Милане из-за травмы. На Играх в Пхенчхане 18-летняя россиянка завоевала две серебряные медали — в командных и индивидуальных соревнованиях.