Сборная Латвии по футболу проиграла слабейшей сборной в мире

В воскресенье (25 марта) латвийская сборная по футболу в товарищеском матче проиграла сборной Гибралтара со счетом 0:1. Это вторая победа в истории Гибралтара, который находится на 206-м месте в рейтинге FIFA. Первую команда одержала четыре года назад, обыграв Мальту.
Счет в матче был открыт лишь на 87-й минуте. В четырех последних матчах команда Александра Старкова потерпела три поражения, проиграв Косово и Южной Корее, и сыграв вничью с Фарерскими островами.
Латвия в рейтинге FIFA занимает 131-е место.