Сборная Латвии по футболу проиграла слабейшей сборной в мире

В воскресенье (25 марта) латвийская сборная по футболу в товарищеском матче проиграла сборной Гибралтара со счетом 0:1. Это вторая победа в истории Гибралтара, который находится на 206-м месте в рейтинге FIFA. Первую команда одержала четыре года назад, обыграв Мальту.