Боксер Костя Цзю перенес инфаркт

Российский боксер Костя Цзю недавно перенес инфаркт, после чего ему провели операцию на сосудах сердца. По его словам, все произошло после того, как он вернулся к тренировкам. Об этом он рассказал в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале.

«У меня был небольшой перерыв в тренировках, а когда возобновил занятия, то почувствовал себя плохо. Я не понимал, в чём дело. Как-то утром пошёл в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина, и образовал тромб. Он оторвался, из-за чего и произошёл инфаркт. На следующий день мне сделали операцию на сердце. Сейчас уже чувствую себя хорошо», — сказал Цзю.

В результате Цзю экстренно госпитализировали и на следующий день провели операцию. В настоящее время спортсмен чувствует себя нормально.