Боксер Костя Цзю перенес инфаркт

Цзю выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира.
Российский боксер Костя Цзю недавно перенес инфаркт, после чего ему провели операцию на сосудах сердца. По его словам, все произошло после того, как он вернулся к тренировкам. Об этом он рассказал в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале.
«У меня был небольшой перерыв в тренировках, а когда возобновил занятия, то почувствовал себя плохо. Я не понимал, в чём дело. Как-то утром пошёл в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина, и образовал тромб. Он оторвался, из-за чего и произошёл инфаркт. На следующий день мне сделали операцию на сердце. Сейчас уже чувствую себя хорошо», — сказал Цзю.
В результате Цзю экстренно госпитализировали и на следующий день провели операцию. В настоящее время спортсмен чувствует себя нормально.