Загитову продержали на допинг-контроле более двух часов после выступления на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова провела на допинг-контроле после выступления на чемпионате мира в Милане более двух часов. Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я просидела до трех ночи, под конец успокоилась, смирилась. Потом утром встала, снова поплакала, потом стала анализировать, что слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось и почему, потом пошли с тренерами и дирекцией нашей школы погулять, они меня развеяли, я забыла все, сегодня у меня хорошее настроение», — рассказала Загитова.

По словам фигуристки, причина ее неудачного выступления не была связана с волнением.

«У меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу, я не могу сказать, что я расслабилась, расстроилась, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон, для меня даже было шоком, что перед соревнованиями я не нервничала», — добавила она.

Загитова три раза упала во время проката произвольной программы на ЧМ и заняла пятое место. До этого 15-летняя фигуристка завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую и серебряную награды.