Волейбол на снегу не появится в ближайшее время в программе Олимпиад

Международная федерация волейбола (FIVB) не стремится включать волейбол на снегу в программу зимних Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор FIVB Фабио Азеведо.

В 2016 году в Европе впервые в истории прошла серия из трех официальных турниров, а в декабре 2016 года волейбол на снегу был официально признан видом спорта в России. С 23 по 25 марта в Австрии впервые прошел чемпионат Европы по этому виду спорта.

«Мы очень довольны тем, как состоялся первый чемпионат Европы. Место проведения было выбрано не случайно, лыжный курорт, посмотрите, сколько зрителей мы получили. Это феноменально. Горы, солнце, волейбол, прекрасное сочетание», - сказал Азеведо.

По словам собеседника, Международная федерация волейбола не стремится включать волейбол на снегу в программу Олимпийских игр.

«Это слишком молодой спорт, задача которого популяризировать, вовлекать в волейбол. А мы для начала должны создать продукт. Олимпиада не является приоритетом», - заключил Азеведо.

Соревнования по снежному волейболу можно проводить не только в северных, но и в южных странах, в закрытых помещениях, поскольку современные технологии позволяют без особых усилий создавать искусственный снег.





