Шорт-трекист Роберто Пукитис продолжит представлять Латвию

«Я продолжу представлять Латвию» заявил Пукитис в понедельник (26 марта) на встрече Латвийского Олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что участник двух Олимпиад шорт-трекист Роберто Пукитис больше не будет выступать за Латвию на международных соревнованиях, так как принял предложение представлять другую страну. Агентству ЛЕТА спортсмен сообщил, что такое решение принял из-за отношения, а не из-за денег. «Несколько месяцев я надеялся, что что-нибудь изменится. В этом году я показал хорошие результаты, но ничего не меняется, поэтому я принял такое решение,» сказал Пукитис.