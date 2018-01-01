Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — говорится в сообщении кабмина страны, которое приводит «Газета.ру».

В официальном заявлении, опубликованном на сайте исландского правительства, говорится, что власти страны приняли решение «проявить солидарность с Соединенным Королевством и западными странами, присоединившись к скоординированному ответу на химическую атаку в английском Солбери».

В документе отмечается, что данный инцидент «был грубым нарушением международного права, угрожающим безопасности и миру в Европе». При этом, по словам Васильева, до главы МИД островного государства была донесена российская позиция в связи с инцидентом в Солсбери, пишет ТАСС.

Ранее из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители страны не поедут на ЧМ-2018. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.