В Рижской думе наградили конькобежца Харалда Силова и его тренера

В Рижской думе сегодня в торжественной обстановке наградили конькобежца Харалда Силова и его тренера Диану Ступеле. Им вручили почетные грамоты, а также спортсмену и тренеру планируется выплатить премии на сумму 10 800 евро.

Награды конькобежцу и тренеру вручены за достижения на Олимпийских играх в Пхенчхане, где Силов завоевал 4-е место на дистанции 1500 метров.

На вручении почетных грамот Силов выразил благодарность тренеру и Рижской думе за поддержку.

Столичное самоуправление намерено премировать спортсмена на сумму 7200 евро, а денежный приз для его тренера составит 3600 до уплаты налогов. Премии будут выплачены из резервного фонда Рижской думы.