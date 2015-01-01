Лаурис Дарзиньш не сыграет на предстоящем чемпионате мира

Латвийский хоккеист Лаурис Дарзиньш продолжает процесс реабилитации после полученной травмы и не сможет помочь сборной Латвии на чемпионате мира, который состоится в мае в Дании, сообщает Латвийская хоккейная федерация.

Из-за проблем со здоровьем команде также не поможет Каспар Даугавиньш, которому на прошлой неделе была сделана операция на руке. Не будет и голкипера Яниса Калниньша, которому нужно привести здоровье в порядок.

Дарзиньш в прошлом году в последнем проверочном матче перед чемпионатом мира получил травму связок колена, поэтому ему провели операцию, после чего последовал длительный процесс восстановления.

На поле он вернулся лишь в середине ноября, когда присоединился к рижскому «Динамо». В 24 матчах он забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач.

В последний раз Дарзиньш выступал на чемпионате мира в 2015 году, всего же он принял участие в семи первенствах планеты.

Ранее прозвучала информация, что у Дарзиньша после полученной травмы возникли недопомнимая с Латвийской хоккейной федерацией по вопросам страхования, так как федерация не застраховала договоры хоккеистов, в результате чего игроки, получившие серьезные травмы и не имеющие находящегося в силе договора, потерпели финансовые убытки.

Латвия на чемпионате мира в Дании сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Данией и Южной Кореей. Четыре сильнейшие команды выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 марта.