Рижское «Динамо» сохранило место в Континентальной хоккейной лиге. 28 марта состоялся совет директоров КХЛ, на котором было принято решение об исключении из лиги двух клубов - ими стали нижегородская «Лада», главным тренером которой является Артис Аболс, и ханты-мансийская «Югра».

Весной 2017 года совет директоров принял решение по итогам сезона-2017/18 исключить три команды на основе рейтинга, который включает в себя спортивные и экономические показатели. В группе риска в декабре были «Югра», «Лада» и «Северсталь», пишет Чемпионат.com.

«Югра» заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 48 очков. «Лада» расположилась на третьей строчке с конца, набрав 50 очков.

Согласно комплексному анализу потенциала клубов, наименьшие показатели как раз у «Югры» и «Лады», далее следует «Северсталь», а за ней - рижское «Динамо». Отметим, что рейтинг был сформирован по итогам показателей трех лет.

КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.

Совет директоров лиги принял и другие важные решения. В частности, для увеличения количества прямых ТВ-трансляций в 1-м раунде плей-офф 2019 в один день будут играть 2 пары Запада и 2 пары Востока, на следующий день – другие пары. Матчи будут проходить через день.

Кроме того, стало известно, что в сезоне 2018/2019 команды проведут не менее 60 матчей.

Появилась ясность и с неделей звёзд хоккея - она пройдёт в Татарстане. Будет задействовано сразу два города: Казань и Нижнекамск. Ранее фаворитом назывался Хельсинки.