Фуркад: «Надо отменять все разрешения на использование допинга»

«Лично у меня нет никаких терапевтических исключений. В целом я против этого. Правила должны быть одни для всех. Впрочем, это было бы несправедливо по отношению к диабетикам, которые просто физически не могут бегать без запрещённых препаратов. Знаете, спорт вообще несправедлив.

Кому-то дана мощная мускулатура, у других – объём лёгких больше, у третьих – сердце работает лучше. Никому же не приходит мысль как-то всё это уравнивать.

Конечно, я хотел бы знать, какие запрещённые препараты применяет мой соперник, но это интимный момент, врачебная тайна. Здесь как посмотреть. Если Йоханнес Бё оформит терапевтическое исключение, я вряд ли пойму почему, а для него это может быть жизненно важно. Хотелось, чтобы все терапевтические исключения отменили, но я не верю, что это произойдёт», — сказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».