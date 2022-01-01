Мартин Дукурс: «Моя цель — Олимпийские игры в Пекине»

Титулованный скелетонист Латвии Мартин Дукурс планирует принять участие в Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в 2022 году, сообщил спортсмет передаче телеканала 360TV «Hattrick».

«Я готовился к Олимпийским играм четыре года и не хотел бы заканчивать карьеру после таких вот заездов. Моя цель — Олимпийские игры в Пекине», заявил 33-летний Дукурс.

Он также сообщил, что в его команде произойдут изменения — латвийскому скелетону нужны люди, у которых горят глаза и есть желание работать.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Пхенчхане станет последним стартом в карьере братьев Дукурсов.