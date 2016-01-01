Штангистка Ребекка Коха выиграла «золото» чемпионата Европы

В весовой категории до 58 кг Ребека подняла в рывке 100 кг, в толчке - 120 кг, что в сумме составило 220 кг. Второе место заняла шведка Ангелика Роос - 191 кг, на третьем месте румынка Андреа Пенчиу -190 кг.

В 2016 году латвийская спортсменка завоевала на чемпионате Европы бронзовую награду, в прошлом году была второй. Также в прошлом году Ребека Коха стала бронзовым призером чемпионата мира.

«Хочу сказать большое спасибо всем моим тренерам и всем тем, кто меня поддерживал и болел за меня», - после соревнований в интервью Eurosport сказала Коха.

«Да, между попытками было меньше времени, поэтому было необходимо больше концентрироваться, а зная, что победа уже в кармане, это совсем нелегко. Сейчас я счастлива и очень довольна», - добавила спортсменка.